El EMOTIVO video de Hamilton hacia Roscoe tras su muerte
El campeón de la F1, Lewis Hamilton, ha publicado un emotivo video homenaje a su querido bulldog Roscoe tras anunciar su fallecimiento en redes sociales.
La semana pasada, Hamilton compartió una foto de su mascota y confirmó que había sido hospitalizado tras contraer neumonía y caer en coma. Tras cuatro días conectado a soporte vital, el piloto tomó la dolorosa decisión de poner fin al sufrimiento de Roscoe.
Hamilton reveló que su fiel compañero falleció el pasado domingo por la noche en sus brazos. En sus redes, expresó: “Esta es una de las experiencias más desgarradoras que he vivido y comprendo profundamente el dolor de quienes han perdido a una mascota entrañable".
"Aunque fue muy difícil, tener a Roscoe hizo mi vida infinitamente más hermosa: amar con intensidad y recibir todo ese cariño a cambio. Gracias por todo el apoyo y el amor que le han brindado a lo largo de los años.”
Roscoe Hamilton fallece
Tras la triste noticia, el piloto compartió un reel en Instagram titulado “Roscoe para siempre” en homenaje a su inseparable amigo. El video arranca con una escena en la que se le ve a Hamilton y a Roscoe en el suelo; el piloto susurra un cariñoso “oye, amigo” mientras suena la melancólica “Take Care” de Beach House.
El montaje muestra a Roscoe en sus mejores momentos, jugando y corriendo en la playa, disfrutando de las caricias del campeón y, además, su inesperada aparición en el paddock de la F1. Entre otros recuerdos, se destaca la imagen del bulldog en la mecánica de Mercedes, luciendo unos audífonos y descansando al lado de Hamilton en un sofá Ferrari.
La noticia conmovió a toda la comunidad de la F1, ya que varias figuras del automovilismo han expresado sus condolencias y solidaridades a través de las redes sociales, rindiendo un merecido homenaje a una mascota que, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de su dueño.
