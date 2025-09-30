Hamilton es DESAIRADO tras el regalo de Ferrari al Papa Leon XIV

Lewis Hamilton no formó parte del regalo de Fórmula 1 que el presidente de Ferrari, John Elkann, entregó al Papa León XIV. El piloto de 49 años fue invitado a una audiencia privada con el Santo Padre en el Vaticano, donde Rome Reports publicó una serie de imágenes capturadas durante el encuentro.

Elkann sorprendió al pontífice al presentarle un obsequio muy especial. En lugar de asociar el regalo con la leyenda del automovilismo y siete veces campeón, la distinción recayó en su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El Papa recibió el volante utilizado por Leclerc, lo que le hizo preguntar: "¿Un volante? ¿Acaso es un volante de verdad, de un coche real?". "Es auténtico, se usó de verdad", replicó Elkann.

Ante esto, el Santo Padre bromeó: "No, no está conectado; habría que instalarlo en un coche para que funcione." Además, Elkann le entregó una maqueta a escala del Ferrari SF90 XX Stradale, el mismo supercoche que impulsa las carreras de Leclerc, explicando: "Así podrás recordar tu pasión por la conducción."

Relacionado: URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

¿Ha recibido algún Papa regalos de Ferrari?

Esta no es la primera ocasión en que un dirigente del Vaticano recibe un regalo de Ferrari, escudería con gran tradición italiana y cercanía a la casa del Papa.

En 2005, el Papa Benedicto XVI recibió el volante del coche con el que Michael Schumacher conquistó el campeonato de 2003, obsequiado por el ex presidente Luca di Montezemolo.

Dicho volante se encuentra ahora en exposición en el Pabellón del Carruaje de los Museos Vaticanos.

Además, Benedicto XVI fue agasajado con un Ferrari Enzo, que posteriormente se subastó para beneficiar a las víctimas del devastador tsunami en el Sudeste Asiático.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!