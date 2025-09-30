¿Cláusula Antonelli? Russell EXIGE a Mercedes protección ante la llegada de Verstappen

George Russell y Mercedes siguen sin llegar a un acuerdo sobre la renovación de su contrato para la próxima temporada y el británico ha pedido una 'Cláusula Antonelli' para su protección.

El piloto británico demanda condiciones muy ambiciosas que la dirección del equipo, encabezada por Toto Wolff, aún no está dispuesta a aceptar.

Según informa AS-web, Russell aspira a firmar un contrato de tres años, mientras que Mercedes prefiere mantener la flexibilidad de cara a 2027, ofreciéndole en cambio un contrato de un año. Aunque inicialmente el piloto se mostró reacio, parece haber decidido aceptar la propuesta anual.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el salario: Russell exige un sueldo superior al que Mercedes está dispuesta a otorgar, buscando equiparar su retribución con la de Lando Norris en McLaren, mientras que el equipo alemán se muestra reticente a acercarse a esas cifras.

Russell también exige una cláusula en el contrato de un año

Además del tema salarial, el piloto británico reclama otra condición importante. Quiere incluir en el contrato una cláusula de renovación automática, que se activaría en función de sus resultados comparados con los de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

Dado que el novato no ha tenido muchas oportunidades ni en los entrenamientos ni en las carreras, esta solicitud resulta comprensible. Por el momento, está por ver si Mercedes cede ante esta exigencia, ya que tanto el equipo como Toto Wolff no están dispuestos a incorporar la cláusula ni a aumentar el salario al nivel solicitado.

Por otro lado, Antonelli opta por la simplicidad y prefiere firmar un contrato de un solo año. Como novato, tiene pocas demandas y se sentirá satisfecho simplemente con volver a conducir un monoplaza de Mercedes en 2026.

Además, las opciones para el italiano en otros equipos son escasas, por lo que este parece ser su único camino. Queda por ver si compartirá equipo con Russell o si se le asignará a otro compañero.

