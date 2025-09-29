TODAS las reacciones del mundo de F1 y mensajes a Hamilton tras la muerte de Roscoe
Roscoe, un bulldog inglés de 12 años, falleció anoche a consecuencia de una neumonía. El anuncio lo compartió Lewis Hamilton en sus redes sociales.
El cariñoso perro se había ganado el corazón de muchos en el paddock, siendo muy querido por los equipos de F1. En Twitter se ha hecho notar el apoyo, incluso desde Red Bull Racing.
Hamilton vivió un momento extremadamente difícil al tener que despedirse de su gran amigo. Apenas hace unos días, Roscoe fue diagnosticado con neumonía y empezó a tener problemas respiratorios.
Tras ser trasladado al hospital, su corazón se detuvo; aunque los médicos lograron restablecerlo, cayó en coma y la incertidumbre sobre su recuperación forzó a Hamilton a tomar la dolorosa decisión de sacrificarlo, tal como relató en su Instagram.
Roscoe trajo una sonrisa al paddock de la F1
La pérdida de Roscoe conmovió tanto que la cuenta oficial de la Fórmula 1 dedicó un emotivo mensaje al campeón. En la publicación aparecía una foto de Hamilton junto a su perro en el circuito, y se le rendía homenaje con las palabras: "Descansa en paz, Roscoe. Hamilton era inigualable a su manera".
"Su querido Roscoe contagiaba alegría en el paddock y conmovía a fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles. Descansa en paz, desde cachorrito hasta Dogue."
Red Bull Racing reacciona rápidamente al fallecimiento de Roscoe
Tanto McLaren como Red Bull Racing no tardaron en mostrar su solidaridad tras la noticia. Apenas unos minutos después de que Hamilton compartiera la triste información, las muestras de apoyo se difundieron en las redes. Red Bull escribió en Twitter: "Nuestro pésame, Lewis", mientras que McLaren expresó: "Nuestros pensamientos están contigo, Lewis. Roscoe fue una verdadera estrella en el paddock y lo extrañaremos", contando con el respaldo de Williams, Alpine y la FIA.
Ferrari, el último en manifestarse
Curiosamente, Ferrari fue el último equipo en sumarse a los homenajes. El actual empleador de Hamilton compartió varias fotos del piloto con su bulldog, acompañadas del mensaje: "Por siempre parte del paddock. Descansa en paz, Roscoe."
