¿Oportunidad para Antonelli? Russell y Mercedes, LEJOS de llegar a un acuerdo

Andrea Kimi Antonelli tendría ante sí una oportunidad de oro, ya que George Russell y Mercedes aún no han logrado ponerse de acuerdo para el contrato de 2026.

Ambas partes están deseosas de continuar la colaboración, aunque sus prioridades difieren. Mientras que el piloto británico aspira a un contrato a largo plazo con un salario elevado, la escudería prefiere un compromiso de menor duración acompañado de un modesto aumento salarial.

Toto Wolff y Russell habían asegurado en repetidas ocasiones que la extensión contractual era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, a medida que se acerca el camino hacia Singapur, el acuerdo sigue pendiente.

Según informamos anteriormente, los puntos de discordia giran en torno a dos aspectos fundamentales: la remuneración y la duración del contrato. Russell quiere que su condición de primer piloto se vea reflejada en su compensación, optando por un compromiso a largo plazo.

Por otro lado, Mercedes se limita a una oferta 1+1. Ante esta situación, se rumorea que la escudería ya estaría considerando un plan B que podría incluir a Carlos Sainz. Por su parte, Russell habría ideado la llamada “cláusula Antonelli” para alcanzar un consenso.

Relacionado: CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

Russell aspira a un salario similar al de Norris, pero Wolff se opone

Varias fuentes, entre las que se encuentran Autosport Web y F1 Oversteer, señalan que Russell idealmente desea un contrato de tres años con una retribución equiparable a la que percibe Lando Norris en McLaren.

Esto implicaría que su salario anual se elevaría a unos 20 millones de libras, frente a los actuales 12 millones. Aunque Wolff está dispuesto a contemplar un aumento, insiste en no ofrecer más de la mitad de lo solicitado, situando la cifra en torno a los 15 millones de libras anuales.

No queriendo quedarse sin contrato, el piloto británico estaría dispuesto a aceptar un compromiso de corta duración, siempre y cuando se incluya la denominada “cláusula Antonelli”.

Russell, convencido de ser el líder dentro de Mercedes, busca una compensación adicional en caso de que, la próxima temporada, supere a Antonelli por un margen acordado de puntos. Sin embargo, Wolff se muestra reacio a esta idea y sigue presionando para cerrar un contrato de un año bajo condiciones especiales.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!