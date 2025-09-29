Hamilton comparte una noticia impactante y TRISTE: "Roscoe ha fallecido"

Lewis Hamilton acaba de anunciar que su querido compañero canino, Roscoe, ha fallecido.

El perro llevaba un tiempo en coma en el hospital y, sin esperanza de recuperación, Hamilton se vio obligado a tomar la decisión más dura de su vida, permitirle la eutanasia.

Fue un momento sumamente doloroso para el piloto británico, quien tuvo que despedirse de su gran amigo. Hace unos días, la bulldog inglés contrajo una neumonía que le dificultó la respiración y fue trasladado al hospital para evaluarlo.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, su corazón volvió a detenerse, llevándolo a un estado de coma del que jamás despertaría. Ante esta situación, Hamilton tomó la dolorosa determinación.

Hamilton se despidió de Roscoe

"Después de cuatro días con asistencia respiratoria, en los que luchó con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe. Él peleó hasta el último segundo. Me siento profundamente agradecido y honrado por haber compartido mi vida con una alma tan maravillosa, un ángel y un verdadero amigo. Tener a Roscoe en mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y atesoraré para siempre todos los momentos vividos juntos", expresó Hamilton en Instagram.

Hamilton añadió: "Aunque ya perdí a Coco en el pasado, nunca antes había tenido que decidir acabar con la vida de mi perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos han pasado por esa experiencia. Es una de las pruebas más dolorosas que se pueden vivir, y siento una conexión muy profunda con todos aquellos que han perdido a una mascota querida. A pesar de la dificultad, haber tenido a Roscoe en mi vida es uno de los mayores regalos que el destino me ha ofrecido: amar intensamente y recibir ese mismo amor a cambio."

Hamilton agradece a sus fans el apoyo recibido hacia él y Roscoe

El visiblemente afectado siete veces campeón mundial quiso concluir agradeciendo a todos por el cariño mostrado. "Gracias a todos por el amor y apoyo que le habéis brindado a Roscoe a lo largo de los años. Fue realmente especial poder sentir y ver tanto afecto. Él falleció en mis brazos la noche del domingo 28 de septiembre", finaliza Hamilton.

