Mercedes entra en presión mientras se evalúa el CAMBIO de Antonelli

Un piloto múltiple ganador de carreras en Fórmula 1 advirtió recientemente que Toto Wolff está soportando una gran presión en Mercedes, derivada de una decisión propia tomada en esta temporada.

El austriaco se encontró en la inesperada situación de tener que sustituir a Lewis Hamilton en la escudería, tras el anuncio del siete veces campeón mundial sobre su traspaso a Ferrari.

Wolff apostó por el futuro al ascender a Kimi Antonelli, un joven de tan solo 18 años, para que compitiera junto a George Russell. La jugada, arriesgada y a largo plazo, se basaba en el innegable potencial del italiano, a pesar de la limitada experiencia que mostraba.

En su temporada de debut, el adolescente acumuló apenas tres puntos en seis carreras. Sin embargo, su actuación en Azerbaiyán, al conquistar un impresionante cuarto puesto, consiguió reactivar el ambiente en el equipo.

¿La actuación de Antonelli incrementa la presión sobre Wolff?

El resultado logrado en Azerbaiyán ha sido señalado como crucial, no solo para el joven piloto sino también para Mercedes y para el propio Wolff. Se ha comentado, incluso, la posibilidad de reemplazar a Antonelli por Carlos Sainz, si el rendimiento del seleccionado no convence a los principales accionistas.

Durante su intervención en el podcast de Backstage Boxengasse de Sky Germany, Ralf Schumacher explicó: "La Fórmula 1 es un deporte de momentos fugaces. Kimi tuvo un fin de semana crucial en Baku, mejorando notablemente su imagen pública. Este resultado también fue fundamental para Mercedes internamente. No solo estaba en juego el rendimiento de Kimi, sino también el de Toto Wolff, quien decidió darle el asiento tras la salida de Hamilton. Si el piloto elegido no rinde como se esperaba, nos veremos obligados a replantear la estrategia".

"Todo implica grandes inversiones y, por supuesto, está en juego el campeonato de constructores. Kimi demostró tener un fin de semana sólido y, a partir de ahí, podrá seguir evolucionando. Dudo que se abra de nuevo la puerta para Carlos Sainz."

