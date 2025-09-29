El sueño de Hamilton en Ferrari se convierte en una PESADILLA

Ferrari ha recibido el consejo de centrar todos sus esfuerzos en el coche del 2026 y abandonar la temporada actual, ya que solo quedan siete carreras.

La llegada de Lewis Hamilton este año generó grandes expectativas, pues esperaba superar a Michael Schumacher en títulos de Fórmula 1 y devolver al equipo la gloria de los años 2000.

El histórico escudería mostró un buen rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada, lo que prometía un 2025 muy competitivo justo a tiempo para la llegada de Hamilton.

Sin embargo, la realidad ha sido otra: en 17 carreras, el británico aún no ha subido al podio, mientras que McLaren parece encaminarse a asegurar el título de constructores con seis pruebas de anticipación.

El paso de Hamilton por Ferrari ha sido un desastre hasta ahora

El comentarista de F1, Carlo Vanzini, advierte que el futuro del ilustre equipo italiano se pinta sombrío y que quizás ya es momento de concentrar todos los recursos en el coche de la próxima temporada.

En declaraciones para Sky Italia comentó: "Veo una situación realmente compleja en Ferrari. ¿Deberíamos pensar solo en el 2026? Las simulaciones de ritmo de carrera en Bahréin sugieren que lo ideal sería centrarse en el siguiente año, dada la diferencia de rendimiento con McLaren. Han hecho grandes cambios en el monoplaza, pero sin obtener los resultados esperados".

"Si yo fuera aficionado, estaría preocupado, porque no veo una luz al final del túnel, a pesar de que las nuevas regulaciones podrían dar lugar a un nuevo ciclo. Hoy en día, Ferrari no se encuentra en esa posición."

Este panorama incierto supone una mala noticia para Hamilton, cuyo futuro en la F1 se ve cada vez más limitado, especialmente tras haber cumplido 40 años en enero.

