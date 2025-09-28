Mercedes emite un comunicado sobre la SALIDA de su piloto en 2026

Toto Wolff ha emitido un comunicado tras la salida de uno de sus pilotos de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1, lo que impacta directamente en el futuro de Andrea Kimi Antonelli.

Aunque el equipo aún no ha definido su alineación para el próximo año, recientemente perdieron a su tercer piloto y reserva, Valtteri Bottas, que ha fungido como mentor y hermano mayor del italiano.

El piloto finlandés fue despedido de Sauber en 2024 y, durante el último año, regresó a la familia Mercedes como tercer piloto, colaborando tanto en la pista como en la formación del joven Kimi Antonelli.

Sin embargo, Bottas competirá a tiempo completo en la F1 en 2026, después de que Cadillac anunciara que formará su escuadra junto a Sergio Pérez. En un comunicado de Mercedes, Wolff comentó: “Nos alegra ver que Valtteri retoma su lugar en la parrilla para la próxima temporada. Aún tiene mucho por aportar como piloto y se merece competir en Melbourne en 2026. Sin duda, nos entristece verlo partir, ya que ha sido clave para nuestro equipo y su desempeño como tercer piloto ha sido ejemplar. Seguiremos contando con él hasta el fin de año para desearle lo mejor en el futuro.”

Bottas se incorpora a Cadillac para 2026

Bottas dejará Mercedes nuevamente

El cambio de Bottas a Cadillac no ha sorprendido, luego de meses de rumores sobre un posible acuerdo con el equipo. Junto a Pérez, el fabricante estadounidense confía en que la experiencia acumulada de sus pilotos les ayudará en una temporada que se perfila como complicada.

A su regreso a la F1, Bottas deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla, ya que la FIA ha confirmado que la sanción impuesta tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 sigue en vigor. El piloto de 36 años había recibido la penalización tras la colisión con Kevin Magnussen en Yas Marina, penalización que aún no había cumplido debido a su salida de Sauber para la temporada 2025.

Una modificación en el reglamento generó dudas acerca de cuándo se aplicaría la sanción, ya que se establecía que se cumpliría "en el siguiente Sprint o Carrera en la que el piloto participe durante los próximos doce meses". No obstante, al no aplicarse las nuevas reglas a decisiones previas, Bottas afrontará la penalización de cinco posiciones en Melbourne el próximo año al regresar a la F1 con Cadillac.

