Hamilton aclara su futuro tras revelarse el alcance de la PRESIÓN de Ferrari

Lewis Hamilton aclaró su futuro en la F1 al hablar sobre las presiones de ser piloto de Ferrari. La temporada de debut del campeón con la Scuderia ha resultado decepcionante, ya que todavía no ha logrado subir al podio en el Gran Premio, a pesar de que quedan solo siete carreras.

En ocasiones, el piloto de 40 años se ha dejado llevar por la presión del equipo, llegando incluso a sugerir su propia salida en el Gran Premio de Hungría, e intercambiando palabras acaloradas por radio con el ingeniero de carrera Riccardo Adami. Sin embargo, desde aquel bache en Budapest, Hamilton vuelve a la competición con una actitud renovada: busca disfrutar con Ferrari y proyecta sus aspiraciones hacia el 2026.

"En esta primera mitad de temporada la presión ha sido tanta que la experiencia no ha sido nada divertida. Es importante recordar que amamos lo que hacemos, que estamos en esto juntos y que, sobre todo, quiero volver a disfrutar", comentó el campeón tras el receso veraniego.

Hamilton explicó además: "Para poner orden en medio de tanto trabajo —entre nuevos socios, numerosas sesiones de grabación e integrarme en un equipo tan grande— resulta difícil concentrarse. Sumado a ello, Ferrari es la marca más importante de nuestro deporte. Ha sido un reto enorme".

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

¿Podrá Hamilton superar la presión de Ferrari?

En los últimos tres fines de semana, Hamilton no ha logrado revertir su rendimiento, aunque se muestra menos autocrítico en los medios y se centra en redescubrir su pasión por la F1.

Agregó: "Probablemente lo más esencial es volver a disfrutar, pues esa es la razón por la que me enamoré de este deporte. Si en cualquier profesión no disfrutas lo que haces, ¿para qué hacerlo? Con tanto ruido alrededor es fácil olvidar lo realmente importante".

"Me uní al equipo con el que siempre soñé competir y, debido a tanta presión, se ha perdido ese disfrute. Ahora quiero apartar todo eso y centrarme en el puro amor por lo que hacemos".

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!