El sustituto de Hamilton es APLAUDIDO tras cambio en Ferrari

El reemplazo de Ferrari para Lewis Hamilton ha recibido numerosos elogios luego de 24 horas especialmente difíciles para el campeón de F1.

El piloto de 40 años informó en Instagram que su mascota, Roscoe, había sufrido un paro cardíaco y se encontraba en coma, lo que hizo que la comunidad de F1 se volcara en muestras de cariño hacia él.

Debido a este lamentable incidente, Hamilton tuvo que perderse la prueba de neumáticos Pirelli en Mugello. En su lugar, tomó el volante el exestrella de la F1 y piloto de reserva de Ferrari, Zhou Guanyu. Los aficionados han valorado positivamente la actuación de Zhou, reconociendo el apoyo que realmente necesitaba Hamilton en estos momentos.

Ferrari compartió en sus redes imágenes del test en un Mugello azotado por la lluvia. Tanto Zhou como Charles Leclerc se vieron al volante de un coche base similar al SF-25. Zhou fue captado sonriendo en el garaje y dentro del cockpit, mientras los usuarios en Instagram le agradecían por cubrir la ausencia de Hamilton. Un aficionado comentó: “Gracias, Zhou, por estar aquí… Esperamos que Roscoe se recupere pronto”, y otros coincidieron en agradecerle por reemplazar a Lewis en un momento tan complicado.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Hamilton se pierde la prueba Pirelli con Ferrari

Tras la emergencia de Roscoe, Hamilton confirmó que también se ausentará del desfile de moda de Ferrari en Milán, además de la prueba con neumáticos Pirelli. Por su parte, Haas debutó en Mugello, enfocándose al principio en evaluar los compuestos duros para la temporada 2026.

Sin embargo, la lluvia interrumpió la jornada el jueves por la mañana, lo que llevó al cambio a neumáticos intermedios. Ollie Bearman completó 30 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:34.381. El viernes, entre persistentes lluvias, tanto Zhou como Leclerc salieron a pista con neumáticos intermedios y mojados.

Durante la mañana, Leclerc solo pudo dar 25 vueltas sobre los intermedios, alcanzando un tiempo de 1:34.914. Por la tarde, Zhou combinó el uso de neumáticos intermedios con unos ultra mojados y, en ocasiones, logró correr sobre slicks. En total, completó 75 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:22.012.

Tras este test plagado de lluvia, Mario Isola, director de Motorsport en Pirelli, comentó: “Lamentablemente, el tiempo no colaboró. Es una lástima, ya que Mugello no solo es un circuito espectacular, sino también muy exigente para los neumáticos, y hubiese sido ideal contar con datos consistentes para definir los compuestos más duros. Ahora tendremos que terminar de analizar la escasa información recopilada en estos dos días y compararla con la de sesiones previas para extraer las conclusiones necesarias".

"En cuanto a los compuestos más blandos, aún disponemos de dos días de pruebas tras el Gran Premio de Ciudad de México para finalizar su homologación. Por lo menos, pudimos evaluar los neumáticos de lluvia bajo condiciones reales, obteniendo datos que serán muy útiles para el desarrollo a mediano y largo plazo. Finalmente, quiero agradecer la colaboración de Haas y Scuderia Ferrari durante estos días.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!