Verstappen busca un FUTURO unido a Ferrari

El futuro de Max Verstappen podría estar más unido que nunca a Ferrari. El actual campeón de Fórmula 1 ha anunciado que tiene la intención de participar en más competiciones fuera de la serie en la que compite habitualmente.

El piloto holandés debutó este sábado en la GT3 Nurburgring Langstrecken-Serie junto a Chris Lulham, logrando una victoria cómoda con el Ferrari 296 GT3. Su llegada llamó la atención por su seguridad y capacidad para adaptarse a nuevas categorías.

El domingo, la pareja consiguió el tercer puesto en la sesión de clasificación, aunque el cuádruple campeón no tardó en adelantar en la primera curva para tomar la delantera.

Durante la primera etapa de este evento de cuatro horas, Verstappen amplió su ventaja a más de un minuto, demostrando un dominio poco habitual en el circuito de Nürburgring.

En las dos horas finales, Lulham tomó el relevo y se encargó de mantener el ritmo, lo que permitió al dúo celebrar en el podio alemán con el tradicional rociado de champán.

Jann Mardenborough alcanzó el segundo puesto al volante del Ford Mustang GT3 número 9 del Haupt Racing Team, al que compartió esfuerzos con sus compañeros Dennis Fetzer y Fabio Scherer.

En el coche hermano número 6, Frank Stippler y Vincent Kolb completaron la jornada dominical al finalizar en tercer lugar.

¿Competirá Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring?

El siguiente reto para Verstappen es la carrera de 24 horas en Nürburgring, que se celebrará del 16 al 17 de mayo de 2026.

Después de la victoria en la GT3 de Alemania (Speaking), el piloto reflexionó sobre el triunfo y la experiencia vivida al volante de su Ferrari. "Sí, fue espectacular. Los dos primeros periodos transcurrieron de maravilla", destacó.

Asimismo, añadió: "El coche rinde muy bien en pista seca, como se constató en la clasificación, sin cometer errores importantes, y ganar en nuestro primer intento es, sin duda, fantástico."

Tras deslumbrar a los aficionados con su impresionante debut en el circuito, se le preguntó sobre la posibilidad de regresar en el futuro, especialmente en relación a las 24 horas de Nürburgring.

Verstappen respondió: "Claro que me encantaría competir en la carrera de 24 horas, ya sea el próximo año o en el futuro, aunque aún necesitamos acumular más experiencia. Es un requisito fundamental, así que esperamos participar en más eventos el año que viene."

El triunfo en la NLS sella un septiembre exitoso para el piloto holandés, quien ha retomado su excelente forma en la Fórmula 1 tras lograr victorias consecutivas en Italia y Bakú.

