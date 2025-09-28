¿Antonelli nuevo líder? Aumenta la TENSIÓN entre Russell y Mercedes

George Russell, la estrella de la Fórmula 1, no parece estar del todo comprometido con el actual equipo Mercedes, según declaró Jacques Villeneuve, campeón de 1997.

Russell aún no ha asegurado un nuevo contrato para 2026 y, por el momento, su futuro tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 en diciembre sigue siendo incierto. La misma situación se vive con su compañero novato, Kimi Antonelli, pese a que las opciones de pilotos experimentados para fichar son muy limitadas.

Esta temporada, Russell ha brillado al lograr una victoria y sumar seis podios, lo que le sitúa en la cuarta posición del campeonato de pilotos. Por su parte, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, hizo públicas sus gestiones para fichar al cuatro veces campeón Max Verstappen, aunque el piloto holandés ya confirmó que seguirá en Red Bull de cara a 2026.

Wolff ha asegurado que tanto Russell como Antonelli recibirán renovaciones contractuales, y que en breve se oficializará la noticia. Sin embargo, con apenas siete fines de semana de carrera restantes, Villeneuve opina que Russell se está metiendo en un conflicto fuera de la pista que, al final, quizás no valga la pena. “George Russell es un piloto excelente. Entre todos los conductores, él es quien consistentemente consigue buenos resultados. Ha madurado y ya no comete los errores que solía tener”, manifestó a OLBG.

El excompetidor subrayó cómo esta temporada el británico ha aprovechado al máximo las oportunidades que le brinda Mercedes, pese a la demora en la renovación del contrato. En palabras de Villeneuve, “parece que Mercedes está decidido a contar con George, y ahora es él quien duda en comprometerse, en parte por haberse frustrado con la espera. Al fin y al cabo, ¿quién más podría fichar Mercedes? No hay nadie disponible, y tampoco hay otro equipo que esté dispuesto a darle una oportunidad. Es una lucha sin salida”.

¿Quién competirá para Mercedes en 2026?

Todo apunta a que Russell y Antonelli formarán la dupla de pilotos para la temporada 2026, aunque aún no se ha confirmado de manera oficial.

Esta incertidumbre resulta especialmente extraña considerando la importancia que tendrá 2026, marcado por significativos cambios en las regulaciones del campeonato. La demora en los contratos ha puesto nerviosos a ambos pilotos, sobre todo luego de la insistente intención de Wolff por atraer a Verstappen.

Por otro lado, se comenta que algunos detalles pendientes en el contrato de Russell han retrasado la oficialización del acuerdo. Mientras tanto, el rendimiento de Antonelli ha dado señales de desaceleración en los últimos fines de semana, puntuando en solo cuatro de los últimos 11 Grandes Premios.

Incluso su mejor resultado, un cuarto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, perdió relevancia al no poder compartir el podio con Russell, quien sumó su séptimo podio de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!