¿Chivo expiatorio? Mercedes comete un GROSERO ERROR y culpa a Antonelli
Kimi Antonelli comenzó su carrera en la F1 con mucha fuerza, pero el verano se le presentó lleno de altibajos. Últimamente se ha barajado que la causa de algunos de estos tropiezos podría ser la configuración de la simulación de Mercedes, que, al parecer, no estaba bien ajustada. Sin embargo, en la última Gran Premio de Azerbaiyán logró volver a situarse entre los cinco primeros.
En las seis primeras etapas de la temporada, Antonelli sumó 48 puntos. No obstante, en los diez Grandes Premios siguientes hasta Azerbaiyán consiguió únicamente 18 puntos, destacando asimismo un podio en Canadá donde terminó tercero.
Además, en Emilia-Romagna y España se vio forzado a abandonar por fallos mecánicos, mientras que en Austria y Silverstone fue víctima de choques que le impidieron llegar a la meta.
En Mónaco sufrió un accidente en la clasificación, en Bélgica se mostró lento y en Zandvoort se vio penalizado por colisiones con Charles Leclerc y un exceso de velocidad en los boxes.
Problemas con la simulación
Aun cuando no se contara con fallos mecánicos o choques, el ritmo de Antonelli parecía alejarse de la competencia. A este revés de verano del piloto de Mercedes, se le atribuye en parte a la simulación virtual.
Según informó The Race, la configuración de la simulación de Mercedes ofrecía un agarre excesivo en comparación con las condiciones reales de las pistas. Aunque en la F1 no se depende únicamente del simulador, éste sigue siendo una herramienta crucial, especialmente para un piloto novato.
El jefe del equipo, Toto Wolff, calificó de "desalentador" el noveno puesto de Antonelli en Monza, pero tras Bakú mostró orgullo por su joven conductor.
"Ha sabido recuperarse de manera impresionante. Después de meses complicados en las carreras europeas, llegar aquí y lograr un sólido cuarto puesto, compitiendo con los líderes… es algo sobre lo que podemos seguir construyendo", manifestó Wolff con satisfacción.
