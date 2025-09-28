close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Hamilton entrega la noticia más DEVASTADORA para Ferrari y nada la detendrá

Hamilton entrega la noticia más DEVASTADORA para Ferrari y nada la detendrá

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Lewis Hamilton, de 40 años, ha tenido un debut especialmente complicado en el equipo de Fórmula 1 de Ferrari, que lo recibió con gran expectación al inicio de la temporada.

El británico esperaba luchar por subir al podio en 2025, pero, hasta ahora, Ferrari rara vez ha ido más allá de posiciones de la media tabla. Una situación difícil que él mismo reconoce.

Se acerca lentamente el final de la temporada 2025 y Hamilton se sitúa actualmente en el sexto puesto del campeonato de pilotos. El siete veces campeón del mundo ha acumulado 121 puntos sin conseguir ninguna victoria, y aún no ha pisado el podio en una carrera oficial de Grandes Premios.

Únicamente durante la carrera Sprint en China logró un rendimiento destacado. En la clasificación de constructores, Ferrari ocupa el tercer lugar; aunque sea una diferencia mínima frente a Red Bull Racing, es un pequeño consuelo. Hamilton admite que la situación sigue siendo ardua, aunque percibe mejoras en el monoplaza.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Hamilton dice que Ferrari se siente mejor

A Hamilton le resulta difícil describir al Ferrari tras el receso veraniego. El coche se muestra en mejor forma, aunque los resultados aún no lo reflejan.

"Es curioso: hemos avanzado en el desarrollo, pero seguimos obteniendo resultados pobres en las últimas carreras, aunque se siente como un progreso", afirmó el piloto de Stevenage, citado por Motorsport.com. "Creo que ya es hora de disfrutar de un buen fin de semana y conseguir un resultado positivo. Solo tenemos que seguir mirando hacia adelante."

Incluso en un año tan complicado, muchos aficionados hubieran esperado al menos un resultado destacado de Hamilton y Ferrari. No obstante, el piloto aún no ha logrado subirse al podio, algo que le duele. Aunque Hamilton piensa que un podio en las próximas carreras no modificaría demasiado la situación.

"Sería genial, pero no cambiaría sustancialmente nada", comenta. "Yo daría todo por una actualización, pero por ahora no es una opción, ya que la prioridad es el coche del próximo año. Por ello, debemos centrarnos en mejorar tanto la configuración como la ejecución", finalizó.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4282 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton entrega la noticia más DEVASTADORA para Ferrari y nada la detendrá
Ferrari

Hamilton entrega la noticia más DEVASTADORA para Ferrari y nada la detendrá

  • hace 40 minutos
URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!
Cadillac

URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!

  • Hoy 01:00
F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari

  • 3 hours ago
CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac
Cadillac

CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

  • Ayer 23:00
F1 Colapinto Hoy: La amenaza a su futuro; Victoria humillante sobre Gasly; Rompe el silencio
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: La amenaza a su futuro; Victoria humillante sobre Gasly; Rompe el silencio

  • Hoy 03:00
F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso
F1 Hoy

F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso

  • Hoy 02:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
5.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
2.500+ views

BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

  • 23 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x