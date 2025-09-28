Hamilton entrega la noticia más DEVASTADORA para Ferrari y nada la detendrá

Lewis Hamilton, de 40 años, ha tenido un debut especialmente complicado en el equipo de Fórmula 1 de Ferrari, que lo recibió con gran expectación al inicio de la temporada.

El británico esperaba luchar por subir al podio en 2025, pero, hasta ahora, Ferrari rara vez ha ido más allá de posiciones de la media tabla. Una situación difícil que él mismo reconoce.

Se acerca lentamente el final de la temporada 2025 y Hamilton se sitúa actualmente en el sexto puesto del campeonato de pilotos. El siete veces campeón del mundo ha acumulado 121 puntos sin conseguir ninguna victoria, y aún no ha pisado el podio en una carrera oficial de Grandes Premios.

Únicamente durante la carrera Sprint en China logró un rendimiento destacado. En la clasificación de constructores, Ferrari ocupa el tercer lugar; aunque sea una diferencia mínima frente a Red Bull Racing, es un pequeño consuelo. Hamilton admite que la situación sigue siendo ardua, aunque percibe mejoras en el monoplaza.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Hamilton dice que Ferrari se siente mejor

A Hamilton le resulta difícil describir al Ferrari tras el receso veraniego. El coche se muestra en mejor forma, aunque los resultados aún no lo reflejan.

"Es curioso: hemos avanzado en el desarrollo, pero seguimos obteniendo resultados pobres en las últimas carreras, aunque se siente como un progreso", afirmó el piloto de Stevenage, citado por Motorsport.com. "Creo que ya es hora de disfrutar de un buen fin de semana y conseguir un resultado positivo. Solo tenemos que seguir mirando hacia adelante."

Incluso en un año tan complicado, muchos aficionados hubieran esperado al menos un resultado destacado de Hamilton y Ferrari. No obstante, el piloto aún no ha logrado subirse al podio, algo que le duele. Aunque Hamilton piensa que un podio en las próximas carreras no modificaría demasiado la situación.

"Sería genial, pero no cambiaría sustancialmente nada", comenta. "Yo daría todo por una actualización, pero por ahora no es una opción, ya que la prioridad es el coche del próximo año. Por ello, debemos centrarnos en mejorar tanto la configuración como la ejecución", finalizó.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!