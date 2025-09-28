close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso

F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 27 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: Recibe TERRIBLES noticias para su futuro. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: BOMBAZO - Aston Martin lo reemplazaría con ESTRELLA de Red Bull. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4255 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!
Cadillac

URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!

  • 1 hour ago
CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac
Cadillac

CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso
F1 Hoy

F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso

  • hace 31 minutos
El dato de la HUMILLANTE derrota de Pierre Gasly con Franco Colapinto
Alpine

El dato de la HUMILLANTE derrota de Pierre Gasly con Franco Colapinto

  • 2 hours ago
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre su relación con Pierre Gasly en Alpine
Alpine

Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre su relación con Pierre Gasly en Alpine

  • Ayer 22:00
Checo Pérez tendrá VENTAJA por encima de TODOS los pilotos de la F1
Cadillac

Checo Pérez tendrá VENTAJA por encima de TODOS los pilotos de la F1

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
5.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
2.500+ views

BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

  • 23 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x