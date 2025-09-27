APLAUDEN a Lewis Hamilton por ARRUINAR a Charles Leclerc
Lewis Hamilton ha recibido elogios de un ex campeón mundial de F1 por no permitir que Charles Leclerc se adelantara durante el Gran Premio de Azerbaiyán.
Por su parte, el excampeón Jacques Villeneuve destacó la actuación de Hamilton en este episodio. Hablando para OLBG, el campeón de 1997 comentó: "Lewis actuó muy bien.
"Ferrari pidió a Leclerc que le cediera el paso, pero realmente no era necesario: con neumáticos nuevos, Lewis era lo suficientemente rápido como para adelantar sin ayuda. Supongo que por eso no quiso repetir el gesto", aseguró.
Schumacher también criticó la forma en que se comunican entre ellos y la postura del piloto frente a las órdenes del equipo: "La manera en que interactúan no es la adecuada.
"Si Lewis y el equipo pierden la confianza mutua, sería una gran lástima, ya que, en caso de desarrollarse la desconfianza, quizá lo mejor sea tomar caminos separados al final de la temporada", declaró en el podcast Backstage Boxengasse.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
