Ferrari aclara las ACUSACIONES de PREFERENCIA a Lewis Hamilton

Ferrari ha salido a aclarar las acusaciones sobre la preferencia con Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán

El director del equipo, Frédéric Vasseur, explicó que el fallo en la orden de equipo y los problemas en la unidad motriz fueron determinantes: "La situación era clara para nosotros.

"Lewis contaba con una ventaja gracias a sus neumáticos y le pedimos a Charles que lo dejara pasar, permitiéndole a él intentar recuperar terreno frente a Norris. Además, Charles presentaba un problema en el motor, relacionado con la batería, lo que afectaba el rendimiento óptimo.

"Creímos que esa era la mejor opción en ese momento. Hicimos la petición de intercambiar posiciones, pero parece que Lewis calculó mal dónde estaba la línea de meta", concluyó.

Relacionado: OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!