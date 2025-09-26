close global

﻿
Composite image of Hamilton looking downcast in Ferrari kit with tifosi Monza background

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

Aloisio Hernández
Composite image of Hamilton looking downcast in Ferrari kit with tifosi Monza background

Lewis Hamilton causó baja de Ferrari debido a causas alarmantes que han provocado preocupación en todo el mundo de la Fórmula 1.

Fue confirmado por medios italianos que el siete veces campeón no participó en una serie de test realizados en las últimas horas por la Scuderia en Mugello. La causa estaría relacionada con el estado de salud de Roscoe, su mascota.

Lewis publicó en sus redes sociales unas imágenes compartiendo que el status de su compañero no era el mejor y que solicitaba oraciones a su nombre. Recientemente, contó que todo se trató de una neumonía.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y solidaridad. "Te tengo presente, amigo", comentó George Russell. El equipo de McLaren añadió: "Estamos contigo y esperamos que Roscoe se recupere pronto".

Red Bull Racing envió un mensaje de amor junto con un gesto de apoyo, y la propia Ferrari manifestó: "Roscoe, estás en nuestros pensamientos". Las reacciones de los seguidores en X tampoco se hicieron esperar.

Relacionado: INESPERADO mensaje de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Ferrari Lewis Hamilton

