OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
Lewis Hamilton causó baja de Ferrari debido a causas alarmantes que han provocado preocupación en todo el mundo de la Fórmula 1.
Fue confirmado por medios italianos que el siete veces campeón no participó en una serie de test realizados en las últimas horas por la Scuderia en Mugello. La causa estaría relacionada con el estado de salud de Roscoe, su mascota.
Lewis publicó en sus redes sociales unas imágenes compartiendo que el status de su compañero no era el mejor y que solicitaba oraciones a su nombre. Recientemente, contó que todo se trató de una neumonía.
Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y solidaridad. "Te tengo presente, amigo", comentó George Russell. El equipo de McLaren añadió: "Estamos contigo y esperamos que Roscoe se recupere pronto".
Red Bull Racing envió un mensaje de amor junto con un gesto de apoyo, y la propia Ferrari manifestó: "Roscoe, estás en nuestros pensamientos". Las reacciones de los seguidores en X tampoco se hicieron esperar.
Relacionado: INESPERADO mensaje de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ES UN HECHO: ¡Max Verstappen TRAICIONA a Red Bull y CORRERÁ para Ferrari!
- hace 15 minutos
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 2 hours ago
Kimi Antonelli trae IMPORTANTES consecuencias INTERNAS para Mercedes
- hace 31 minutos
La nueva 'BURLA' de Carlos Sainz a Ferrari tras ser DESPEDIDO
- 1 hour ago
Ferrari aclara las ACUSACIONES de PREFERENCIA a Lewis Hamilton
- 2 hours ago
Wolff habla ABIERTAMENTE sobre sustituir a Kimi Antonelli con Max Verstappen
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre