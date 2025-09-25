Lewis Hamilton lanza PREOCUPANTE mensaje en redes y pide ORACIONES
Lewis Hamilton lanza PREOCUPANTE mensaje en redes y pide ORACIONES
Lewis Hamilton ha publicado un preocupante mensaje en redes sociales y urgió por oraciones.
El siete veces campeón del mundo publicó una desgarradora imagen de Roscoe, quien, según se ve, está recibiendo tratamiento en una clínica veterinaria. Con 1,3 millones de seguidores en Instagram, este leal amigo, que ya había presentado problemas de salud a principios de año, ahora parece estar pasando por momentos especialmente difíciles.
En su Instagram, Hamilton compartió una imagen desgarradora de Roscoe y escribió: "Han sido unas horas muy angustiantes. Les pido a todos que recen por Roscoe y lo tengan presente en sus pensamientos".
Con estas palabras, el piloto británico dejó entrever la gravedad de la situación, esperando que la salud de su compañero mejore pronto.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
