URGENTE: ¡PREOCUPACIÓN dentro de Ferrari con Lewis Hamilton!

Lewis Hamilton y su situación dentro de Ferrari ha generado que crezca la preocupación sobre el ambiente que hay en la Scuderia.

Ralf Schumacher, en palabras publicadas por Crash.net, se pronunció con respecto al presente que vive el siete veces campeón del mundo: "La forma en que se tratan entre sí no es buena. Luego están las críticas de Lewis al equipo. Soy escéptico sobre la combinación.

"Y luego está este fracaso para intercambiar con Leclerc antes de la línea de meta. Ferrari tiene que hacer su trabajo internamente, de lo contrario se separará desde dentro.

"Una tormenta eléctrica despeja el aire; eso es cosa del pasado. Simplemente necesitamos hablar abiertamente entre nosotros. Los límites y las expectativas deben definirse.

"Si Lewis ya no confía en el equipo, y viceversa, eso sería una gran vergüenza. Porque si se desarrolla la desconfianza, entonces es mejor dejarlo ir y tomar caminos separados al final del año", señaló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

