El INCREÍBLE motivo detrás de la mejora de actitud de Hamilton en Ferrari

No cabe duda de que la leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha recuperado el ánimo desde el receso veraniego.

El siete veces campeón del mundo se mostraba desanimado por sus actuaciones desde que se unió a Ferrari, llegando incluso a declarar durante el Gran Premio de Hungría que se sentía "inútil" y que su equipo debería considerar prescindir de él.

Sin embargo, tras quedar eliminado en la segunda sesión de clasificación en Azerbaiyán, Hamilton se mostró mucho más optimista y positivo, a pesar de la amarga decepción tras su actuación. "Sigo siendo optimista de cara a la carrera, creo que podré seguir avanzando. Pero, sinceramente, creí que competía por estar entre los tres primeros, lo que ha sido un gran shock", afirmó.

Aunque la sorpresa postclasificación fue evidente, ajustar sus expectativas le ha ayudado a obtener mejores resultados en carrera. En Bakú, concentrado en su desempeño, consiguió un octavo puesto, lo que le valió puntos cruciales para Ferrari en su lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores.

En el Gran Premio de Italia se evidenció una recuperación similar. Tras iniciar la carrera en décima posición, debido a una penalización heredada del Gran Premio de Holanda, Hamilton logró remontar y finalizar sexto. Desde el receso veraniego sus resultados han sido un DNF, un sexto y un octavo puesto. Aunque estas actuaciones no han encendido la emoción de sus seguidores, se recogen aspectos positivos para el piloto británico, quien por el momento parece centrarse en maximizar sus resultados para su nuevo equipo.

La notable mejora en su actitud y en su rendimiento no pasó desapercibida para la leyenda de la F1, Martin Brundle, durante el Gran Premio de Italia. Brundle comentó: "Una vez más, como en Silverstone y otras carreras pasadas, vimos a Lewis abrirse camino entre el pelotón, tal como lo recordamos en años anteriores. Se mostraba más cómodo al volante y había cambiado la mentalidad: ahora saca lo mejor de lo que tiene en lugar de frustrarse por no contar con un coche capaz de ganar carreras. Seguramente, también ha aceptado la velocidad de Charles Leclerc. Fue grato verlo más animado."

¿Hamilton se adapta a la vida en Ferrari?

En las carreras posteriores al receso, Hamilton parece haber aceptado su nueva realidad, centrándose en exprimir al máximo el rendimiento de su SF-25 y evitando compararse con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Es probable que el piloto monegasco, compañero de equipo del siete veces campeón, termine por delante de él en el campeonato de pilotos, sobre todo si se tiene en cuenta la diferencia mostrada en las sesiones de clasificación hasta ahora. Hamilton se encuentra 44 puntos por detrás de Leclerc, con siete fines de semana de carrera por disputar, y ha sido superado en la clasificación en 13 de las 17 ocasiones. Leclerc siempre ha destacado por su gran velocidad, y ahora Hamilton conoce de primera mano lo rápido que es este joven de 27 años.

Sin embargo, esto no significa que la situación no pueda revertirse en 2026. Un Hamilton que entre en la lucha por su octavo título mundial se convertiría en un rival mucho más complicado de batir para Leclerc, especialmente considerando que el piloto monegasco aún no ha disfrutado de una verdadera pelea por el campeonato.

Además, gran parte del negativismo y de las actuaciones poco inspiradoras de Hamilton en 2025 podría explicarse por el hecho de que constantemente se ve obligado a competir por posiciones como la sexta o séptima, en lugar de aspirar a las parrillas "más llamativas" que, según comentó Leclerc tras el Gran Premio de Azerbaiyán, resultan mucho más atractivas.

Ni Hamilton ni Leclerc han podido pelear por una victoria en 2025 debido a las limitaciones de sus SF-25, lo que debe resultar desesperante para un siete veces campeón del mundo. Con los cambios reglamentarios totales que llegarán a la F1 en 2026, Hamilton podría sentirse más conforme con su situación actual, sabiendo que se abrirán nuevas oportunidades para seguir sumando a sus 105 victorias en carrera, especialmente cuando podrá influir más en el desarrollo del coche que conduce.

