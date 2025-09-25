El imposible DILEMA de Ferrari sobre Hamilton y Verstappen

Lewis Hamilton tiene contrato con Ferrari hasta finales de 2026, con opción a extenderlo por una temporada más.

El piloto británico persigue su histórico octavo título en la Fórmula 1, aunque parece que todo se decidirá en 2026. Esta situación podría abrir oportunidades para Max Verstappen.

Hamilton ganó todos sus campeonatos con Mercedes (y McLaren Mercedes), pero en la era actual se dio cuenta de que el coche de Mercedes no se adaptaba a él ni le permitiría sumar un octavo título. Por ello, antes del inicio de la temporada 2024, el británico anunció que a partir de 2025 se uniría a Ferrari para formar equipo junto a Charles Leclerc y volver a soñar con el campeonato mundial.

Tras confirmar su futuro con Ferrari, Hamilton apenas pudo rendir al nivel esperado durante la temporada 2024 con Mercedes. El piloto parecía mentalmente ya en Ferrari y, mientras tanto, su equipo empezaba a barajar quién podría reemplazarle. Además, tanto en 2022 como en 2023 se evidenció que el piloto británico no conectaba del todo con la nueva generación de coches.

Hamilton en Ferrari

La ilusión era que Hamilton encontraría en Ferrari el coche perfecto para la nueva era, y el equipo se esforzó al máximo para adaptar su monoplaza de cara a su llegada, con la esperanza de competir por el título en 2025. Sin embargo, las modificaciones realizadas terminaron costándole caro a ambos pilotos. Los ajustes hicieron que el coche fuera más lento y menos estable en comparación con las especificaciones previstas para fines de 2024; especialmente los problemas con la altura del coche hicieron que el inicio de temporada fuera dramático.

Hoy es evidente que Hamilton no logrará coronarse campeón mundial esta temporada. Ni él ni Leclerc conseguirán romper la sequía de títulos en Ferrari, lo que ha trasladado todas las esperanzas al cambio que se avecina con la nueva era en la F1 a partir de 2026.

Hamilton deberá apostar a 2026

Muchos, incluido probablemente el propio Hamilton, ven en 2026 la oportunidad para lograr ese octavo título. Para ello, Ferrari tendrá que presentar un motor propio potente y un coche con una aerodinámica impecable. Además, será clave mejorar la comunicación y ajustar la estrategia para poner fin a la sequía de campeonatos.

La esperanza del piloto británico reside en la renovación total de las máquinas, con la idea de que la nueva generación se adapte mejor a su estilo. Con el paso de los años, cada temporada cobra más peso, y si en 2026 el coche sigue sin funcionar a su favor, Hamilton podría decidir no ejercer la opción de extender su contrato. En ese caso, se abriría un escaño en Ferrari para 2027, junto al de Leclerc.

¿Verstappen y Ferrari?

Históricamente, Verstappen y Ferrari han estado en universos paralelos, desde la época de Sebastian Vettel y Charles Leclerc hasta la actual temporada con Hamilton y Leclerc. Sin embargo, si Hamilton decide retirarse tras 2026 y se libera un puesto en Ferrari, no sería descabellado ver a Verstappen dar el salto, especialmente si el monoplaza de Ferrari resulta competitivo y su cláusula se activa al no terminar entre los primeros puestos en el campeonato de pilotos durante el verano.

Hamilton, más allá de la rivalidad con Red Bull, podría desempeñar un papel clave en lo que el manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, ha calificado como "la temporada decisiva para el futuro de Verstappen".

Conclusión

Queda claro que Hamilton no se llevará el título mundial esta temporada con Ferrari. El próximo año, con nuevas máquinas, intentará cambiar esa situación. Si en 2026 se siente bien pero aún no logra conquistar el campeonato, podría optar por prolongar su carrera una temporada más.

Sin embargo, si finalmente se corona o el coche vuelve a no ser el adecuado, es posible que el británico decida retirarse. En ese escenario, si Red Bull no logra ofrecer un coche competitivo que impida a Verstappen activar su cláusula, Ferrari podría abrirse como opción para el holandés en 2027.

