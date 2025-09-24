Ferrari toma MEDIDAS DRÁSTICAS para evitar la HUMILLACIÓN en 2025

Ferrari ha tomado medidas drásticas y desesperadas para evitar continuar con la humillación que viven en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de AutoRacer, la Scuderia tiene planes para los próximos días y resulta que serán claves para su futuro inmediato: "En los próximos días están programadas las pruebas de Pirelli, en Mugello, del 25 al 26 de septiembre. Protagonistas Haas y Scuderia Ferrari.

"Según se ha sabido, la Scuderia dirigida por Frederic Vasseur tendrá un plan que también incluirá una adición al plan establecido por el proveedor único de neumáticos. Mario Isola ha revelado que con estos dos días de prueba se pretende validar y elegir la gama de neumáticos más duros para 2026.

"Según AutoRacer, el SF-25 mule car, es decir, el monoplaza de este año especialmente modificado para simular las cargas y las características de los coches de la próxima generación, saldrá a la pista el viernes. Al volante se alternarán los dos pilotos titulares: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Una última sesión de pruebas muy importantes para Pirelli, para hacer la evaluación final", informaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

