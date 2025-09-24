Andrea Kimi Antonelli y George Russell tendrían un inesperado giro en su futuro dentro de Mercedes.

La negociación del contrato de Russell se encuentra en un punto muerto, según informa Motorsport.com de Italia. No solo existe desacuerdo en cuanto al salario del piloto británico, sino que la duración propuesta tampoco resulta atractiva para él.

Russell aspira a un salario acorde al nivel de los mejores pilotos. El inglés, que superó a su compañero Lewis Hamilton el año pasado y se convirtió en el líder del equipo tras su salida, ahora comparte protagonismo con el novato Antonelli.

El piloto tampoco se muestra conforme con la oferta en cuanto a duración. Según se comenta, la propuesta consiste en un contrato de dos temporadas, posiblemente bajo el esquema “1+1”.

Esto obligaría a Mercedes y a Russell a reevaluar su futuro conjunto a partir de 2026. Aunque no queda claro si esta modalidad es iniciativa del equipo o del propio piloto, se rumorea que podría estar relacionada con el futuro de Verstappen.

Según indica el medio italiano, Mercedes considera este esquema como una posibilidad. Si en 2026 Red Bull no consigue lo esperado y los alemanes logran un buen ritmo, la escudería podría ser una opción real para el futuro de Verstappen. En ese escenario, Russell, con un contrato “1+1” firmado, se vería en la difícil situación de ser desplazado por el piloto neerlandés.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

