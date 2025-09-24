El sitio HISTÓRICO de Hamilton está en peligro tras clase maestra de Verstappen

Lewis Hamilton ve seriamente comprometida su posición en la lista histórica de la Fórmula 1, ya que Max Verstappen se acerca peligrosamente.

El siete veces campeón es considerado el piloto más exitoso de todos los tiempos, liderando en victorias, poles y podios, además de igualar a Michael Schumacher en campeonatos mundiales. Sin embargo, Verstappen, con tan solo 27 años, ha comenzado a igualar importantes estadísticas de la carrera del británico.

En el último Gran Premio de Azerbaiyán, Verstappen sumó su sexto Grand Slam, equiparándose a Hamilton y subiendo al segundo puesto en el ranking histórico de esta hazaña.

Un Grand Slam en F1 consiste en conseguir la pole, liderar todas las vueltas, registrar la vuelta más rápida y ganar la carrera. Hamilton logró esta hazaña por última vez en Abu Dhabi 2019, habiéndola obtenido solo en cinco ocasiones previas.

A pesar de su experiencia, el piloto de 40 años no ha repetido esa hazaña en las últimas cuatro temporadas, e incluso en 2025 no ha logrado subirse al podio desde su llegada a Ferrari. Por su parte, todas las actuaciones de Verstappen que han culminado en Grand Slams se registraron en las últimas cinco temporadas, con su primer logro en el GP de Austria 2021.

Solo el 5,7% de las victorias de Hamilton han sido Grand Slams, frente a un 9% en el caso de Verstappen. Estas cifras reflejan la dificultad de alcanzar tal logro, incluso para dos de los mejores pilotos de la era moderna.

¿Quién encabeza la lista de Grand Slams en la F1?

El récord del ex piloto británico y doble campeón mundial Jim Clark pone en perspectiva los desafíos de lograr un Grand Slam. Clark encabeza la lista histórica con ocho Grand Slams, a pesar de haber conseguido únicamente 25 victorias en su carrera, a diferencia de las 105 de Hamilton y las 67 de Verstappen.

Esto significa que el 32% de las victorias de Clark se obtuvieron como parte de un Grand Slam, destacando la supremacía de Lotus en su época.

Con tan solo 27 años, se espera que Verstappen siga sumando triunfos en su carrera, mientras Hamilton aspira a conseguir su primer triunfo con Ferrari en 2025. La temporada 2026, marcada por nuevas regulaciones, podría proporcionar el cambio de rumbo necesario para ambos, alterando el panorama en la Fórmula 1.

