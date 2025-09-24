Leclerc ENFURECE con Ferrari tras favoritismo hacia Hamilton

Charles Leclerc expresó su descontento por el incumplimiento de las instrucciones internas por parte de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

Ferrari atravesó un fin de semana complicado en Bakú, ya que Leclerc y Hamilton clasificaron en décimo y duodécimo lugar, para luego terminar la carrera en octavo y noveno, respectivamente, con Hamilton terminando por delante del piloto monegasco.

Sin embargo, la posición final de Hamilton debió haber sido el noveno puesto si el equipo no hubiera emitido órdenes internas que permitieran al siete veces campeón adelantar a su compañero y tratar de alcanzar a los coches de delante.

El acuerdo era claro: de no lograr adelantar, Hamilton debía ceder su posición a Leclerc antes de cruzar la línea de meta. Aun así, el piloto no redujo la velocidad lo suficiente en la recta final y terminó por delante de Leclerc, quien se vio obligado a conformarse con el noveno puesto.

Leclerc analiza la polémica de las órdenes internas de Ferrari en Bakú

En las entrevistas posteriores a la carrera, ambos pilotos abordaron el incidente, aunque con matices diferentes. Leclerc sugirió que, en esta ocasión, no se respetaron las reglas que deben regir la dinámica interna del equipo.

"Existen normas con las que debemos trabajar, y hoy, tal vez, estas reglas no se hayan cumplido", comentó a los medios.

El piloto añadió: "La diferencia entre octavo y noveno puesto es algo que se tendrá en cuenta de ahora en adelante; si vamos a luchar por posiciones más atractivas, espero que nuestro modo de trabajar cambie."

Por su parte, en declaraciones a Sky Sports, Leclerc continuó explicando el asunto: "Honestamente, un octavo o un noveno puesto no es un tema de gran trascendencia para mí; no me afecta en absoluto. Acuerdos internos y las pautas para los cambios de posición son parte de nuestro trabajo, y si bien hoy no se aplicaron, no me hubiese hecho mucho más feliz estar en octavo."

