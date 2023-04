Aloisio Hernández

Martes 25 Abril 2023 13:52 - Actualizada: 13:53

Patricio O'Ward, piloto de IndyCar, confirmó que estará de regreso con el Fórmula 1 de McLaren.

Recordar que el corredor mexicano ya ha estado abordo dos veces de un monoplaza de la máxima categoría. La primera vez fue durante el test de postemporada en 2021, y la segunda fue en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi en 2022.

Patricio ha sido uno de los pilotos más destacados de la IndyCar en los últimos años, ya que a pesar de no tener mucha experiencia, casi siempre se ha metido en la contienda por el título.

Pato en su primer test con McLaren

De hecho, O'Ward se encuentra en segundo lugar del campeonato con 95 puntos, en parte por una serie de errores que lo perjudicaron en su última carrera.

Es importante mencionar que el nacido en Monterrey es parte fundamental del recientemente anunciado nuevo programa de desarrollo de McLaren.

Enfoque

A pesar de sus buenos números y el ser un candidato "natural" a la Categoría Reina, el piloto de 23 años señaló que su prioridad total será el campeonato del serial estadounidense.

“Estaré de regreso en el auto de McLaren y en todos los compromisos de F1 después de mi temporada de IndyCar, porque es una gran responsabilidad la que tenemos, queremos rendir y no queremos desviar nuestro enfoque de ello porque va a demandar nuestra atención y desempeño completo.

"Quiero maximizar absolutamente todo lo que pueda este año en IndyCar. Entonces, cuando haga las cosas de F1, quiero poder concentrarme de lleno en ellas. No quiero estar saltando de un lado al otro, me gusta ir a fondo en donde quiera que esté, no me gustan las cosas a medias", señaló en entrevista para SDNPSports.