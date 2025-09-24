¡Hamilton podría ABANDONAR la temporada!
¡Hamilton podría ABANDONAR la temporada!
Nicolas Hamilton, hermano del siete veces campeón mundial de F1, Lewis Hamilton, podría verse obligado a abandonar la temporada de forma anticipada tras un abandono en Silverstone.
El piloto compite en el Campeonato Británico de Turismos con Powder Monkey Brewing Co y ha calificado la temporada 2025 como la mejor de su carrera. Con 33 años, es siete años menor que su famoso hermano, quien este año se ilusiona con un nuevo reto en Ferrari para luchar por un histórico octavo título mundial.
Sin embargo, en la penúltima carrera del pasado fin de semana en Silverstone, Nicolas vivió un momento realmente inquietante que pone en duda su participación en la última jornada de la temporada. Durante la competencia, su vehículo sufrió un incendio de aceite que acabó deteniéndolo en la recta de Wellington, mientras las llamas emergían de manera incontrolada.
Afortunadamente, Hamilton salió ileso de la situación y, pese al sobresalto, mantuvo la calma intentando minimizar los daños en el coche. En Instagram compartió una imagen en la que se veía su vehículo envuelto en llamas y comentó: "Una imagen impactante que resume un momento muy desconcertante y peligroso para mí, mi familia y amigos al comenzar mi domingo en Silverstone. Me sorprendió lo sereno que me mantuve mientras me aseguraba de que nada empeorara".
Continuó explicando: "Tras el incendio de ayer, no estoy seguro de si podré participar en la última jornada en Brands Hatch. Si no tengo la oportunidad de finalizar la temporada, quiero dar las gracias de corazón a todos por apoyar mi sueño durante este año. Familia, amigos y patrocinadores, gracias por acompañarme en cada paso de mi recorrido. Siento que este ha sido, sin duda, mi mejor actuación en el BTCC y estoy muy orgulloso de mi progreso".
Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
El regreso de Nicolas Hamilton al BTCC en 2025
A pesar de convivir con parálisis cerebral, Hamilton hizo historia en 2015 al convertirse en el primer piloto con discapacidad en competir en el BTCC.
Posteriormente, en 2023 alcanzó un sexto puesto en Donington Park, su mejor resultado profesional, lo que lo impulsó a dar un paso atrás durante ese mismo año. Tras 20 meses alejado de las pistas, hizo su esperado regreso para la temporada 2025.
Aunque aún no ha logrado sumar puntos en la presente campaña, el piloto confía en el gran avance que ha experimentado y ya mira con ilusión hacia el 2026. Mientras tanto, Tom Ingram encabeza la clasificación del BTCC, con solo una jornada pendiente en Brands Hatch a inicios de octubre.
¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Hamilton podría ABANDONAR la temporada!
- 2 hours ago
F1 Checo Hoy: Regreso adelantado a 2025; Golpe a Red Bull; Supera a Ferrari con Cadillac
- Hoy 02:00
Newey tiene una ÚNICA misión en Aston Martin y a Alonso le va a encantar
- Hoy 01:00
Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
- Hoy 00:00
La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
- Ayer 23:00
Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú
- Ayer 22:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre