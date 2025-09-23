Leclerc lanza ADVERTENCIA sobre Verstappen

¿Podrá Max Verstappen coronarse campeón del mundo en la clasificación de pilotos? Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, esta pregunta se ha planteado de forma reiterada. Según Charles Leclerc, McLaren sigue siendo favorito gracias a Lando Norris y Oscar Piastri, pero Verstappen aprovechará cada oportunidad que se le presente.

Antes de la pausa de verano, Verstappen parecía tener asegurado su quinto título consecutivo. Sin embargo, los problemas de Lando Norris, los tropiezos de Oscar Piastri y los desempeños irregulares de ambos han reducido la ventaja a tan solo 69 puntos, con siete carreras y tres sprints por disputar. La confianza renovada en su campeonato se debe, en gran medida, a las dos victorias dominantes en Monza y Bakú.

Charles Leclerc, quien compitió por el título en 2022 antes de que Verstappen iniciara una racha sin precedentes que le permitió ganar el campeonato en 2022 (y posteriormente en 2023 y 2024), tuvo que contentarse desde lejos, ya que el monegasco terminó en novena posición.

En declaraciones a Motorsport.com, Leclerc afirmó que McLaren no puede permitirse ningún error. "No creo que Max se deje ninguna oportunidad, eso es seguro. Pienso que han dado un gran paso adelante con el coche y que ahora están compitiendo a un nivel muy alto", declaró.

Leclerc señala que 'Red Bull no domina'

Leclerc añadió que Red Bull no se ha puesto de repente en una posición dominante, sino que McLaren simplemente no está en su mejor forma.

"McLaren no ha tenido un fin de semana muy fluido —y en los dos últimos eventos la cosa ha sido aún peor—, por lo que no creo que Red Bull se imponga de forma abrumadora. Considero que la diferencia entre McLaren y Red Bull es mínima, pero en este momento Max destaca por encima de todos. Felicitaciones para él."

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

