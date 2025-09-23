close global

Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

¡Se quedan CORTOS! Ferrari reconoce lo que les faltó para el podio en el GP de Azerbaiyán

Nazario Assad De León
Fred Vasseur y Ferrari se quedaron con un sabor agridulce, ya que consideran que pudieron haber logrado el podio en Bakú.

Los lamentos continúan a la orden del día en Ferrari y ahora su jefe de equipo ha señalado algunas oportunidades perdidas en la última carrera para la Scuderia.

“Tuvimos nuestro mejor viernes en mucho tiempo. Sabíamos nuestro potencial y cómo manejar el auto. Tanto Lewis como Charles tuvieron la oportunidad de hacerlo mejor en la clasificación", señaló Vasseur.

"Si hubiéramos logrado subir a la primera o segunda fila, podríamos haber aspirado al podio en la carrera . Necesitamos hacer un mejor trabajo como equipo y lograrlo”, explicó Vasseur a AutoRacer.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

