Ferrari JUSTIFICA la polémica acción de Hamilton contra Leclerc

Fred Vasseur ha quitado de toda culpa a Lewis Hamilton del problema de la posición con Charles Leclerc en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Una de las grandes polémicas de la carrera en Bakú fue la elección de Ferrari de pedir a los pilotos intercambiar posición para favorecer una posible remontada de Hamilton, algo que ya no era viable por ningún lado.

"Creo que la situación estaba clara para nosotros, Lewis tenía ventaja de neumáticos y le pedimos a Charles que le dejara pasar para intentar adelantar a Lawson y Tsunoda o Norris", expresó Vasseur a DAZN.

"Charles tenía el problema de la recuperación y no tenía el motor al máximo y creo que era la mejor opción para nosotros hacer este movimiento. Pedimos cambiar de nuevo y parece que Lewis tuvo un error de cálculo en la posición de la meta", finalizó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

