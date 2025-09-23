URGENTE: Ferrari abre INVESTIGACIÓN con Charles Leclerc

Ferrari solo consiguió 6 puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1 tras resultados decepcionantes de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, ha explicado en qué fallaron y por qué se iniciará una investigación centrada en el monegasco: "No podemos conformarnos con terminar en P8 y P9. Empezamos detrás de Norris y terminamos detrás de él, lo que es una realidad en este circuito.

"Tuvimos un problema con el motor de Charles. Vamos a investigar este asunto, ya que, aunque la diferencia fue mínima, fue suficiente para impedirle adelantar en una recta. Esto también explica por qué quedamos atrapados detrás de Lawson. El sábado fue el día en que todo se complicó.

"Contábamos con la velocidad suficiente para mejorar en la clasificación, pero arruinamos el fin de semana. Es alentador saber que el ritmo estaba ahí, pero resulta frustrante no haberlo aprovechado al máximo.

"No solo se trata de tener buen rendimiento, sino también de ejecutar bien. Sé que Charles asume su responsabilidad en la clasificación, pero debemos trabajar intensamente en nuestra puesta a punto para regresar más fuertes", comentó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

