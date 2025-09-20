¡Charles Leclerc SE UNE a Lewis Hamilton CONTRA Ferrari!

Charles Leclerc se ha unido a Lewis Hamilton en las quejas contra Ferrari tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

El corredor monegasco apareció ante los reporteros presentes en Bakú y explicó lo sucedió en la qualy: "En la Q1, todas las vueltas con neumáticos blandos fueron mucho mejor. Luego cambiamos a los medios, que habíamos conservado porque creíamos que eran los mejores.

"Pero hoy, con estas temperaturas, me fue imposible hacerlos funcionar. Condiciones difíciles o no, no creo que esa fuera la razón. Creo que simplemente nos faltó ritmo con los medios. Estaba probablemente siete u ocho décimas por detrás antes del error y estaba presionando como un loco.

"Así que sí, algo salió mal y lo analizaremos. En cuanto a qué neumáticos usar, comparto la opinión de Lewis. Pensé que tenía ventaja con los medios en la clasificación, pero cuando los puse..., la verdad es que fue muy difícil. En la Q2, en el primer intento con los medios, casi me arriesgué a la eliminación", declaró.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

