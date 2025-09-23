La TERRIBLE CRÍTICA de la prensa italiana por el DESASTRE de Ferrari

Los medios italianos han emitido su veredicto tras otra desastrosa actuación de Ferrari en el Gran Premio de Azerbaiyán, junto a un “veredicto final” para el campeón de F1, Lewis Hamilton.

Los críticos no escatimaron en condenar a Ferrari; de hecho, el Corriere della Sera calificó al equipo con un rotundo cero. Si creías que la puntuación era dura, su razonamiento apretó aún más el cerco sobre la escudería, siempre con ese lirismo y dramatismo característicos.

“Pasamos de una ‘lucha constante’ —con la intención de pelear hasta el final contra McLaren, Red Bull e incluso Mercedes— a un ‘desastre continuo’, ya que parece que el pobre y malherido Cavallino Rampante no tiene salida.

“Nada está descartado y la batalla debe continuar, pero, por el momento, se ha perdido temporalmente el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, dejando a Red Bull 14 puntos por delante.

“Otro problema es que la Rossa se ha convertido en el hazmerreír de Internet y las redes sociales: alguien publicó en Facebook una foto de un gato en el cockpit de Leclerc, bromeando que, en lugar de Charles, un felino llamado Furrari estaría al mando.

"Así, el Campeonato Mundial se reduce a simples juegos de palabras. Hamilton llegó a Ferrari para luchar por su octavo título mundial, no para terminar octavo en Bakú. ¿Triste, solo y definitivo? Pronto, hasta las expresiones de desaliento se quedarán sin palabras.

"Hoy se escucharon dos comentarios: ‘No tengo la paciencia para adelantar a Lawson’ y ‘No era lo que esperaba de ti, pero lo haré’, dichos al pedirle ceder el adelantamiento a Hamilton. De los sueños del viernes a las pesadillas del fin de semana: el Castillo de las Brujas ha devorado al Pequeño Príncipe", comentaron.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

