¡Ferrari CONTRADICE a Lewis Hamilton por los PROBLEMAS en Azerbaiyán!

Ferrari ha respondido a las críticas de Lewis Hamilton tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

Fred Vasseur, jefe de equipo, se pronunció ante los medios de comunicación sobre las quejas del siete veces campeón del mundo: "¿Hamilton dijo que la ejecución fue un problema? No creo que fuera la elección de neumáticos, sino su ventana de rendimiento. La vuelta de Charles hasta el accidente no fue mala; estaba al nivel de Norris en ese momento.

"Es muy frustrante porque creo que desde el principio del fin de semana teníamos un ritmo fuerte a una vuelta y en el relevo largo. Las condiciones, sin duda, eran un poco diferentes. Esta tarde, mucho más viento, con ráfagas y un poco más fresco, pero al final fue igual para todos y eso no es excusa.

"Y nos costó mucho organizar todo. Creo que el ritmo de Charles fue decente y estaba en una vuelta decente cuando tocó el muro, pero es como está ahora", señaló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

