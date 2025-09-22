Antonelli señala la MÁXIMA exigencia que recibió de la F1

Andrea Kimi Antonelli vivió una carrera electrizante en Bakú, y sus emociones tras finalizar la carrera lo dicen todo.

El joven italiano terminó cuarto, combinando satisfacción con cierta amargura, pues pese a arrancar fuerte desde su posición de salida, el podio se le escapó por un pelo.

La carrera estuvo llena de tensión, especialmente en la recta final cuando el piloto luchaba por alcanzar a Carlos Sainz. Aunque no logró impulsar una ofensiva decisiva hacia los puestos del podio, su desempeño con los neumáticos duros le dejó grandes motivos de optimismo.

"El desgaste de la goma dura fue mínimo y, con cada vuelta, el coche respondía mejor", destacó según Motorsport.com. No obstante, la cercanía al podio le produjo un sentimiento de frustración: "El podio estuvo tan cerca, es decepcionante no haberlo conseguido".

Desafíos en Bakú

"Fue un esfuerzo en conjunto y, gracias a ello, acumulamos puntos importantes para el campeonato de constructores. El fin de semana en Bakú resultó ser un respiro tras una etapa dura, destacándose especialmente en contraste con las críticas de Toto Wolff en Monza. "Monza fue realmente complicada, pero este circuito, sin margen para errores, puso a prueba nuestras capacidades", añadió.

A pesar de no haber ascendido al podio, el piloto de Mercedes mira al futuro con determinación. "Ha sido una etapa difícil en la parte europea de la temporada y, tras superar críticas y momentos complicados, hemos logrado un resultado valioso", señaló.

Ahora, con Singapur en el horizonte, Antonelli espera mantener el impulso y continuar su ascenso. La exigente pista urbana en Asia será otro reto, pero su reciente forma augura grandes posibilidades.

