Hamilton se contacta con Vettel sobre el FUTURO de Ferrari

Lewis Hamilton ha revelado que planea contactar a Sebastian Vettel para hablar sobre sus próximos pasos en Ferrari.

Hamilton se unió al equipo en enero, pero actualmente se encuentra en sexto puesto en el campeonato de pilotos, sin haber conseguido aún un podio en gran premio y siendo superado por su compañero Charles Leclerc.

Por su parte, Vettel también fue eclipsado por Leclerc en Ferrari, aunque el alemán defendió los colores del escudería durante seis temporadas. Hamilton llegó con la esperanza de volver a luchar por un histórico octavo título mundial, y el piloto de 40 años espera dar la vuelta a la situación en 2026.

Ya adaptándose a su nuevo entorno y mirando hacia la próxima temporada, Hamilton ha sugerido que podría acercarse a Vettel, quien vivió circunstancias similares. Tras pasar seis temporadas en Red Bull, Vettel se unió a Ferrari en 2015 con la ilusión de pelear por un quinto campeonato, aunque, pese a sumar 14 victorias en gran premio, nunca logró volver a coronarse campeón.

Hamilton comentó a L'Equipe: "Tenía planeado hablar con Seb durante este parón, y creo que lo haré pronto. Este año no le he llamado porque no uso mucho el teléfono. No quería molestarlo y, antes, tampoco quería hablar con él para evitar que me llenara de ideas o preconceptos. Con seis u ocho meses de experiencia ya tengo una buena idea de la situación, así que probablemente lo contacte en breve."

Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026

Hamilton, ¿último de una larga lista de campeones que han fracasado en Ferrari?

Vettel corrió para la escudería de Maranello entre 2015 y 2020, antes de cambiar de aires y unirse a Aston Martin, retirándose finalmente en 2022. El piloto alemán es considerado uno de los mejores en la historia de la F1, al igual que Hamilton, quien espera que su etapa en la Scuderia tenga un destino distinto al de Vettel.

Fernando Alonso es otro múltiple campeón mundial que intentó devolver la gloria a Ferrari, pero no logró ganar en ninguna de las cinco temporadas que pasó en el equipo, mientras que cuatro campeonatos se llevaron a cabo durante la etapa de Vettel en Red Bull. Al igual que su colega, Alonso consiguió 11 victorias en gran premio con Ferrari, un logro que Hamilton espera igualar antes del comienzo de 2026.

Por último, Hamilton ha indicado que no conversa con Alonso sobre su experiencia en Ferrari, ya que ambos siguen compitiendo al más alto nivel; sin embargo, destaca el apoyo del retirado Vettel. "Sinceramente, no he hablado con ninguno de los dos. Con Fernando casi no converso. Seb, en cambio, me ha brindado un gran apoyo; ha sido realmente increíble y un amigo muy leal a lo largo de los años", concluyó el piloto.

¿Quieres enterarte de TODA la información de lo que sucede en la Fórmula 1 en tu bandeja de entrada? ¡Registrate aquí!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!