La increíble razón por la que Hamilton NO le devolvió el lugar a Leclerc

Lewis Hamilton tenía planeado permitir que Charles Leclerc lo adelantara en la última vuelta, pero la estrategia no resultó.

Hamilton terminó en octava posición, mientras que Leclerc quedó en novena, con una diferencia de apenas cuatro décimas de segundo.

Ferrari parecía fuerte el viernes en Bakú, aunque esa velocidad se desvaneció el sábado. Hamilton fue eliminado en Q2 y Leclerc sufrió un percance en Q3. Durante la carrera, ambos pilotos sumaron puntos, pero la decepción pesó más que cualquier resultado positivo.

Error de Hamilton

A mitad de carrera, Leclerc se adelantó a Hamilton con la idea de recuperar la posición si el piloto británico no conseguía mejorar su puesto. Según reveló Hamilton a Viaplay, ese era su plan, aunque la ejecución fue fallida.

"Al final, hice mal mi cálculo. Solté el acelerador y frené, pero solo perdí una diferencia de cuatro décimas", declaró el siete veces campeón del mundo. "Además, fue un fin de semana muy complicado para la Scuderia: terminar en octava y novena posición, y perder el segundo puesto en el campeonato de constructores, es realmente decepcionante."

El compañero de equipo no se preocupa demasiado por el incidente final, pero reconoce que en general el rendimiento no fue el esperado. "No fue un fin de semana fuerte. Estoy teniendo la mejor temporada de Fórmula 1 de mi carrera, pero este fin de semana no logré estar a la altura. Asumo mi responsabilidad," concluyó Leclerc.

