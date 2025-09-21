Russell señala la mejora de Mercedes que debe ILUSIONAR a Antonelli
Russell señala la mejora de Mercedes que debe ILUSIONAR a Antonelli
George Russell tuvo una actuación excepcional durante el Gran Premio de F1 de Azerbaiyán. El piloto de Mercedes finalizó en segundo lugar, manteniendo la distancia adecuada con respecto a Max Verstappen. Tras la carrera, se mostró muy satisfecho con el monoplaza de Mercedes que comparte con Andrea Kimi Antonelli.
Calificó en la quinta posición, pero terminó en segundo puesto, lo que se traduce en un rendimiento casi perfecto. Durante la primera parte de la carrera, el británico se vio atrapado detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli.
Una vez que el equipo solucionó este inconveniente, Russell pudo avanzar y, gracias a una parada en boxes impecable, logró superar a Carlos Sainz en la disputa por el segundo lugar.
Aunque Verstappen estuvo fuera de alcance, el rendimiento de Russell –que a pesar de no estar al 100%– resultó realmente impresionante. Al finalizar, se mostró contento durante las entrevistas en la parrilla.
Russell comenzó felicitando a Sainz y a Williams, reconociendo el éxito colectivo. “Mis felicitaciones a Carlos y a Williams. Para mí, el fin de semana fue complicado, pero el coche estuvo fantástico, y aun así Kimi [Antonelli, ed.] consiguió quedar en cuarto lugar. Hoy me sentía algo mejor que el viernes y el sábado, y ahora espero poder descansar”, comentó brevemente antes de ceder la palabra a Verstappen.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
