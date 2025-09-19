Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú
Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú
Lewis Hamilton ha sacado a la luz el secreto del gran rendimiento que tuvo con Ferrari en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Azerbaiyán.
Hablando con los reporteros presentes en Bakú, el corredor siete veces campeón del mundo confesó qué fue lo que hizo con su monoplaza: "En la FP1 tuve algunos problemas con los frenos.
"Luego hicimos algunos cambios para la segunda y finalmente los frenos funcionaron a la perfección. Estoy muy contento de ver el progreso, y esto demuestra la dirección que hemos tomado como equipo", apuntó.
Relacionado: Hamilton aprovecha el DESASTRE de McLaren; Pesadilla de Alonso en FP2 del GP de Azerbaiyán
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
