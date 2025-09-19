El ARMA SECRETA de Ferrari para vencer a Verstappen y McLaren en Azerbaiyán

McLaren llegó a Bakú como favorito para el Gran Premio de Azerbaiyán, pero Ferrari se perfila como un rival feroz. El equipo italiano ha descubierto enfoques distintos para sus dos pilotos, marcando un principio muy interesante para el fin de semana.

Sam Collins, a través de F1TV, mostró las razones por las que Ferrari se está adaptando tan bien en Bakú, a pesar de que cada piloto utiliza una configuración diferente.

"Ferrari ha ajustado sus coches de manera completamente distinta: Charles dispone de un setup con baja resistencia al aire y mínima carga aerodinámica, mientras que Lewis opta por un alerón trasero mucho más pronunciado que genera una gran carga.

"Leclerc destaca por su velocidad en recta, y Hamilton por su agilidad en curvas. ¿Cuál será la estrategia para la clasificación?", reveló. Ambos enfoques parecen funcionar a la perfección, lo que nos hace esperar ver al icónico coche rojo liderando el pelotón este fin de semana.

"Ferrari have set their cars up completely differently, Charles running a low drag, low downforce setup. Lewis had a much steeper, much more downforce generating rear wing. Leclerc has straight line speed. Hamilton has cornering speed. Which way will they go for qualifying?"

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

