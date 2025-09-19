Ferrari ROMPE EL SILENCIO sobre la actitud de Lewis Hamilton

Ferrari ha roto el silencio y dejó un contundente mensaje sobre la actitud de Lewis Hamilton en medio de la crisis vivida en 2025.

Fred Vasseur, jefe de equipo, dejó palabras a los medios de comunicación sobre el panorama con el siete veces campeón del mundo y sus resultados en las últimas semanas: "Sin duda, es mejor tener un viernes como este que en otras ocasiones durante el año.

"Pero sí, creo que en las últimas carreras, incluso en Zandvoort, aunque el resultado final no fuera bueno, la actitud y el compromiso de Lewis, su confianza en sí mismo y en el equipo fueron mucho mejores. Espero que empecemos la última parte de la temporada con esa nota", afirmó.

Relacionado: Hamilton aprovecha el DESASTRE de McLaren; Pesadilla de Alonso en FP2 del GP de Azerbaiyán</u>

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!