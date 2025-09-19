close global

﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Confirma lo peor en Alpine; Envía mensaje a sus haters

Franco Colapinto Hoy: Confirma lo peor en Alpine; Envía mensaje a sus haters

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 18 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá un fin de semana crucial para su futuro en Alpine, pero el murmullo en los pasillos es algo que a pesar de existir, no incomoda al argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, pero no llega con las mejores herramientas posibles al Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, esto en un circuito donde él guarda mucho cariño, Bakú. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto buscará que el Gran Premio de Azerbaiyán represente un parte aguas en su temporada, y considera que habrá oportunidades para ello. ::: LEER MÁS

