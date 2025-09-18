Las palabras de Leclerc que llenan de ILUSIÓN a Ferrari para el GP Azerbaiyán
Charles Leclerc se mantiene altamente optimista de lo que puede lograr este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Ferrari está aún sin poder ganar una carrera en la temporada y Charles Leclerc ha logrado eclipsar a su compañero Lewis Hamilton. En palabras previas al inicio de actividades en el circuito de Bakú, aprovechó para dar un mensaje que puede emocionar a los afición de la Scuderia.
"Ser rápido es algo natural para mí. Siento que normalmente soy bastante fuerte en los circuitos urbanos, y aquí quizás haya algo más que me hace particularmente fuerte . Es una gran sensación estar de vuelta aquí", explicó Leclerc.
"Sin embargo, esto no cambia mi mentalidad para el fin de semana. La preparación siempre es la misma, y trato de no mirar demasiado al pasado. Pero sin duda es un circuito en el que disfruto pilotando, y por eso tengo ganas de que llegue mañana", agregó.
"Sin duda, es una pista que me gusta, una pista donde hemos sido fuertes incluso en años muy difíciles. Así que tengo esperanza. Después, hay muchas vueltas entre la pole y la victoria. No quiero hablar demasiado pronto, apenas es jueves. Tengo esperanza, como siempre, igual que en Monza. Después, veremos qué podemos hacer, dónde nos encontramos en comparación con los demás coches", finalizó.
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 293 puntos
- 3. Max Verstappen 230 puntos
- 4. George Russell 194 puntos
- 5. Charles Leclerc 163 puntos
- 6. Lewis Hamilton 117 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 puntos
- 9. Isack Hadjar 38 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 17. Oliver Bearman 16 puntos
- 18. Carlos Sainz 16 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
