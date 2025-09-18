close global

﻿
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

¡Oportunidad de ORO para Antonelli en Mercedes gracias a Russell en Azerbaiyán!

Nazario Assad De León
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

George Russell se perderá el primer día del fin de semana de competición en Azerbaiyán, ya que no se siente bien, lo cual presenta la oportunidad para Andrea Kimi Antonelli.

El equipo de Mercedes ha confirmado que el piloto descansará este jueves para recuperarse y prepararse adecuadamente para las pruebas de mañana.

La Fórmula 1 ya ha llegado a Bakú, y este domingo se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. Como es habitual, el primer día se dedica a las obligaciones mediáticas de los pilotos.

Según un portavoz del equipo, "George no se siente bien y hoy no estará en el circuito, por lo que se tomará un merecido descanso antes de las sesiones de mañana."

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

