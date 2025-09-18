¡Oportunidad de ORO para Antonelli en Mercedes gracias a Russell en Azerbaiyán!
George Russell se perderá el primer día del fin de semana de competición en Azerbaiyán, ya que no se siente bien, lo cual presenta la oportunidad para Andrea Kimi Antonelli.
El equipo de Mercedes ha confirmado que el piloto descansará este jueves para recuperarse y prepararse adecuadamente para las pruebas de mañana.
La Fórmula 1 ya ha llegado a Bakú, y este domingo se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. Como es habitual, el primer día se dedica a las obligaciones mediáticas de los pilotos.
Según un portavoz del equipo, "George no se siente bien y hoy no estará en el circuito, por lo que se tomará un merecido descanso antes de las sesiones de mañana."
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 293 puntos
- 3. Max Verstappen 230 puntos
- 4. George Russell 194 puntos
- 5. Charles Leclerc 163 puntos
- 6. Lewis Hamilton 117 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 puntos
- 9. Isack Hadjar 38 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 17. Oliver Bearman 16 puntos
- 18. Carlos Sainz 16 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
