Max Verstappen opinó que Charles Leclerc es uno de los motivos detrás de la crisis de Lewis Hamilton en Ferrari.

Verstappen ha admitido en conferencia de prensa que el veterano aún se está adaptando a la Scuderia en su primera temporada: "Siempre es difícil saber exactamente qué está ocurriendo.

"No tengo claro cómo trabajaba en Mercedes, ni cómo se siente personalmente o qué sucede dentro del equipo. Simplemente, llegó a una escudería en la que ya contaban con un piloto de mucha calidad en Charles", aseguró el cuatro veces campeón del mundo.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

