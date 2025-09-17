La CONDICIÓN de Verstappen para fichar por Ferrari

El tetracampeón de Fórmula 1, Max Verstappen, ha insinuado que en un futuro podría haber un cambio a Ferrari, pero bajo una única condición.

El piloto, que ha estado en Red Bull desde 2016 y se impuso en cuatro temporadas consecutivas entre 2021 y 2024, se ha consolidado como uno de los grandes de la disciplina. Sin embargo, la escudería parece haber perdido fuerza en 2025, lo que le impide al holandés luchar de tú a tú por el título a pesar de su brillante rendimiento.

Esto ha abierto el debate sobre su futuro a medio plazo. Aunque Mercedes, con Toto Wolff a la cabeza, mostró interés en contar con él para 2026, Verstappen ha confirmado que continuará con Red Bull el próximo año. Más allá de ese horizonte, su destino es incierto, ya que las nuevas regulaciones de 2026 podrían definir cuál escudería domina el campeonato.

El piloto ha ofrecido pistas sobre un posible futuro en Ferrari, aclarando que su paso a la Scuderia no estaría basado únicamente en el glamour de pilotar un coche rojo, sino en la capacidad del equipo para ser competitivo.

“No sé, ellos ya cuentan con dos pilotos para el próximo año, así que por el momento no hay negociaciones en marcha”, declaró Verstappen a la prensa italiana antes del Gran Premio de Italia. “¿Existe alguna posibilidad? Siempre hay opciones en la vida, y cada decisión se acompaña de oportunidades. Tampoco sé cuántos años más estaré en la F1, por lo que aún me quedan muchas incógnitas por resolver.”

“Ferrari es una marca emblemática y cualquier piloto sueña con vestir el rojo, pero ahí radica el peligro: no se trata solo de conducir para ellos. Si alguna vez decidiera unirme a Ferrari, tendría que ser porque veo la oportunidad real de ganar. Ganar con Ferrari sería un plus, claro, pero no debo dejarme llevar únicamente por la emoción o la pasión por la marca. Solo daría ese paso si tengo la convicción de que es el lugar adecuado para mí. ¿Será ese el caso? Quién sabe. Tendremos que ver cómo se sitúan las cosas el próximo año con las nuevas regulaciones, ya que podrían transformar por completo la parrilla.”

La frustrante temporada 2025 de Verstappen

Aunque su escudería ocupa el cuarto puesto en el campeonato de constructores y su compañero Yuki Tsunoda apenas sumó nueve puntos en 14 fines de semana de carrera, Verstappen ha brillado como siempre. El piloto ha logrado tres victorias esta temporada y se sitúa en la tercera posición de la clasificación, a pesar del dominio de McLaren sobre el resto de la competencia.

Actualmente, el holandés se encuentra a solo 94 puntos del líder, Oscar Piastri, con ocho carreras aún por disputar. Sin embargo, no se prevé que inicie una lucha intensa por conseguir un quinto título consecutivo a menos que McLaren pierda ritmo drásticamente. La opinión general es que Verstappen ha estado a la altura de sus rivales en 2025, siendo la falta de rendimiento de su equipo la verdadera barrera para desafiar tanto a Piastri como a Lando Norris.

Con un cambio en la dirección de Red Bull, Verstappen podría reencontrar la chispa en el equipo de Milton Keynes. No obstante, para retener a su estrella a largo plazo, la escudería tendrá que ofrecerle un coche mucho más competitivo en 2026 que el que tuvo en 2025.

