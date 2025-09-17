Leyenda ve TERMINADO el paso de Hamilton por Ferrari

Lewis Hamilton ha sido ignorado por un exestrella de Ferrari, que ve en Max Verstappen una opción más adecuada para Maranello.

Aunque el neerlandés ya ha confirmado su contrato con Red Bull para la temporada 2026, siguen circulando rumores sobre un posible cambio de equipo en 2027.

Actualmente, el piloto de 27 años tiene contrato con el escudería de Milton Keynes hasta finales de 2028. Sin embargo, algunos se preguntan si Mercedes o incluso Ferrari podrían ser un entrono más favorable para el actual campeón.

En este sentido, Eddie Irvine, subcampeón en 1999, opina que la Scuderia podría beneficiarse más de contar con Verstappen que con Hamilton, cuyo arribo a Ferrari llegó en un momento demasiado avanzado de su carrera.

El expiloto de Ferrari, que tiene 40 años y no ha logrado subirse al podio desde su paso a la escudería, comentó a Sky Sports F1: “El problema con Lewis es que llegó demasiado entrado en años. Pero, al haber conquistado siete campeonatos mundiales, siempre se tiene que pagar un precio”. Además, Irvine señaló la carencia de “fusión” en Ferrari, atribuida a su carácter tan local, lo que impide el cambio dinámico que necesitan los equipos de élite.

Irvine destaca las dificultades de Ferrari

Recordando sus cuatro años en la Scuderia, Irvine continuó: “En mi época, cuando llegó Michael [Schumacher] se le veía como, sin duda, el piloto más rápido. Por ello, llegaron Rory Byrne, Ross [Brawn] y se creó un equipo entero en torno a Michael, elevando a todos a otro nivel. Es similar a lo que ocurre hoy con Verstappen: si él se marcha, podría atraer a muchos talentos. Sin un sistema integrado, todos se ven en el mismo plano.”

“Michael sacrificaría dos, tres o incluso más campeonatos mundiales para dejar Benetton y pasar a Ferrari, aunque los primeros años nadie se imaginaba lo difícil que era la situación en la escudería. Se olvidan que a Michael le tomó cuatro años adaptarse por completo”, recordó.

“Me encantaría ver a Verstappen en Ferrari. Estoy seguro de que la dupla resultaría espectacular y espero que no espere demasiado, como hizo Hamilton.”

