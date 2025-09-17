Pilotos de la F1 se QUEJAN por la aparición de la estrella de Mercedes

El compañero de escudería de Andrea Kimi Antonelli, George Russell, reveló que su aparición virtual antes de un fin de semana de carreras llegó a distraer a algunos de sus rivales.

El piloto de 27 años ha estado en plena forma con las Silver Arrows en 2025, y se ha ganado el papel de conductor principal al terminar cuarto en la clasificación con 194 puntos.

Aunque los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri mantienen una ventaja considerable, Max Verstappen se sitúa en tercer lugar a tan solo 36 puntos del británico.

Consciente de la importancia de la ventaja psicológica, Russell tiene claro que superar a este rival en pista será crucial.

Russell distrae a sus rivales en la F1

En una carrera anterior, Russell relató cómo su imagen en las pantallas de los hoteles donde se alojan sus competidores causó cierto revuelo. "Los vídeos que se reproducen en las habitaciones pueden ser bastante entretenidos, ya que en uno de ellos se estaba emitiendo un anuncio mío", explicó el piloto durante un evento de Marriott Bonvoy.

El anuncio se proyectó en uno de los hoteles Ritz-Carlton, donde se hospedan todos los pilotos. "Al día siguiente, varios se me acercaron comentando que les distraía verme en la televisión cada vez que entraban a su habitación", agregó. Incluso bromeó: "Quizás debería enviarles un mensaje personalizado, algo como 'este fin de semana no ganarás la carrera', ¡y quién sabe si funcionaría!"

Tal vez, al aterrizar en Bakú, los rivales de Russell decidan apagar la televisión mientras se preparan para destacar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

